POL-PDMT: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus
Seck (ots)
Seck. Am Samstag, dem 04.10.2025, kam es im Zeitraum von 18:00 bis 22:50 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ferdinand-Werner-Straße. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.
