POL-PDMT: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Görgeshausen/Neuhäusel (ots) - Am 02.10.2025 zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr kam es in 56335 Neuhäusel auf dem NETTO-Parkplatz im Bereich der dortigen Steintreppe zur einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß abgestellter PKW wurde auf dem Parkplatz durch das verursachende Fahrzeug vermutlich während des Ein-/Ausparkvorgangs beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit ...

mehr