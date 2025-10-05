PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Bad Marienberg (ots)

In der Zeit vom 01.10.2025, 18:00 Uhr bis zum 02.10.2025, 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in einen Firmentransporter in der Marktstraße in Bad Marienberg ein. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Elektrowerkzeuge mit Zubehör entwendet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 20:49

    POL-PDMT: Zeugenaufruf- Verkehrsunfallfluchten

    Görgeshausen/Neuhäusel (ots) - Am 02.10.2025 zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr kam es in 56335 Neuhäusel auf dem NETTO-Parkplatz im Bereich der dortigen Steintreppe zur einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß abgestellter PKW wurde auf dem Parkplatz durch das verursachende Fahrzeug vermutlich während des Ein-/Ausparkvorgangs beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 15:33

    POL-PDMT: Montabaur - Zeugenaufruf nach versuchten Einbrüchen im "Quartier Süd"

    Montabaur (ots) - In der Nacht von Dienstag, 30.09.2025 auf Mittwoch, 01.10.2025, kam es zu mehreren versuchten Einbruchsdiebstählen im Bereich des Wohngebiets "Quartier Süd" in Montabaur. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zu einer vollendeten Tat, bei der ein E-Bike entwendet wurde. Nach einem Zeugenhinweis konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in den frühen ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 10:45

    POL-PDMT: Körperverletzung auf Oktoberfest

    Roßbach (ots) - Am Sonntag, den 28.09.2025, gegen 02:30 Uhr kam es auf dem Oktoberfest in Roßbach zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes. Dieser wurde durch einen bislang unbekannten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und hierdurch verletzt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: - Ca. 1,90m groß - Dunkle Haare/Bart - Kleidung: blauer Jogginganzug - Sprach mit osteuropäischen Akzent ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren