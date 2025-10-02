PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf- Verkehrsunfallfluchten

Görgeshausen/Neuhäusel (ots)

Am 02.10.2025 zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr kam es in 56335 Neuhäusel auf dem NETTO-Parkplatz im Bereich der dortigen Steintreppe zur einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß abgestellter PKW wurde auf dem Parkplatz durch das verursachende Fahrzeug vermutlich während des Ein-/Ausparkvorgangs beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Am geparkten PKW konnten am linken Fahrzeugheck grüne Lackanhaftungen festgestellt werden.

Am gleichen Tag zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr kam es in 56412 Görgeshausen auf dem Parkplatz des XXXLutz ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch das verursachende Fahrzeug wurde ein dort ordnungsmäßig geparkter Ford Fiesta am linken Fahrzeugheck beschädigt. Auch dieser Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.

Zeugen, die Angaben zu den unfallverursachenden Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Montabaur zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
J. Kniller, PK
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

