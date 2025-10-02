PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Montabaur - Zeugenaufruf nach versuchten Einbrüchen im "Quartier Süd"

Montabaur (ots)

In der Nacht von Dienstag, 30.09.2025 auf Mittwoch, 01.10.2025, kam es zu mehreren versuchten Einbruchsdiebstählen im Bereich des Wohngebiets "Quartier Süd" in Montabaur. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zu einer vollendeten Tat, bei der ein E-Bike entwendet wurde.

Nach einem Zeugenhinweis konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in den frühen Morgenstunden des 01.10.25 zwei tatverdächtige Männer durch die Polizei festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei Montabaur sucht nun weitere Zeugen, die zur Nachtzeit und in den frühen Morgenstunden Beobachtungen zu verdächtigen Personen und auffälligen Fahrzeugen, insbes. Transportern mit ortsfremdem Kennzeichen, in diesem Bereich gemacht haben.

Sachdienliche Angaben bitte an die Kriminalpolizei Montabaur unter Tel. 02602/9226-0

Auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Sylvia Gerz, PHK'in

Telefon: 02602-9226-312

