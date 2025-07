POL-PPTR: Schwerer Diebstahl von zwei Motorrädern

Konz/Trier (ots) - Der 83-jährige Mann, der seit Donnerstagnachmittag, 17. Juli, aus Konz vermisst wurde, konnte am Freitagnachmittag durch Polizeikräfte wohlbehalten angetroffen werden. Wir bitten alle Medien, die Name und Foto des Mannes öffentlich geteilt hatten, diese zu löschen oder unkenntlich zu machen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Jana Ernst Telefon: 0651 983-40022 E-Mail: ...

