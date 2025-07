POL-PPMZ: Gemeinsame Presseerklärung von Kriminalinspektion Worms und Staatsanwaltschaft Mainz: Schlag gegen Betäubungsmittelkriminalität in Worms

Mainz (ots) - Seit Dienstag, den 22.07.2025, wird der in Mainz wohnende 23-jährige MARJAN I. vermisst. Er kehrte am Dienstag, den 22.07.2025 gegen 11:00 Uhr nicht zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort zurück. Zuletzt wurde der Vermisste in Mainz am Rhein gesehen. Seitdem ist kein Aufenthaltsort bekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in ...

mehr