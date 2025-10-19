PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Giengen an der Brenz - Betrunkener Autofahrer
Seinen Führerschein abgeben muss ein 42jähriger Autofahrer. Er wurde am Samstagmorgen kontrolliert.

Ulm (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Giengen fiel der VW Golf-Fahrer kurz nach 7 Uhr auf der Landstraße zwischen Giengen und Hermaringen auf. Er empfahl sich aufgrund seiner Fahrweise für eine Kontrolle. Zum einen fuhr er starke Schlangenlinien, zum anderen war er viel zu schnell unterwegs. Bei seiner Kontrolle fiel den Polizeibeamten deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Auf Nachfrage zu der, zu dieser Zeit, eher unüblichen Feststellung räumte der Mann ein, am Vortag etwas getrunken zu haben. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Test ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2016681)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

