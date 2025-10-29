Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Einbruch in Gaststätte

Am Dienstag erbeutete ein Unbekannter Bargeld in Ebersbach.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 1.30 Uhr und 9 Uhr in der Hauptstraße. Ein Einbrecher hebelte die Eingangstür zu der Gaststätte auf. In der weiteren Folge wurden im Inneren zwei Spielautomaten aufgebrochen. In einem Fall gelangte er an die Geldkassette und das Bargeld. Im Anschluss flüchtete er unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

