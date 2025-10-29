Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrt unter Drogen

Für einen 41-Jährigen endete die Fahrt am Dienstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife unterzog den Dacia gegen 14.20 Uhr im Bereich der Heubachstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 41-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte das. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten eine geringe Menge Kokain. Für den Mann war die Fahrt beendet. Sein Auto musste er stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutprobe begleiten.

