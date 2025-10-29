Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dettingen - Fußgängerin schwer verletzt

Am Dienstag erfasste ein Autofahrer bei Dettingen eine Frau mit Kind.

Gegen 22.35 Uhr war ein 26-Jähriger in der Kirchdorfer Straße in Richtung Kirchberg unterwegs. Zeitgleich liefen eine 42-Jährige mit ihrem 13-jährigen Sohn auf dem Gehweg entlang der Kirchdorfer Straße. Da der Autofahrer wohl einen Sekundenschlaf erlitt, kam er mit seinem Peugeot nach links von der Fahrbahn ab und erfasste die beiden Fußgänger. Anschließend prallte das Auto frontal, auf Höhe von Gebäude 36, gegen einen Zaun und kam zum Stehen. Rettungskräfte und auch ein Notarzt waren im Einsatz und brachten die Frau und das Kind in eine Klinik. Den Erkenntnissen zufolge erlitt die Frau schwere, ihr Sohn leichte Verletzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Abschlepper barg den total beschädigten Pkw. Die Feuerwehr Dettingen war mit zwölf Personen und zwei Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt.

