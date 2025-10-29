Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/B19 - Auf Vorderfrau aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Dienstag bei Herbrechtingen. Die B19 musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem VW Touran auf der B19 von Heidenheim in Richtung Giengen an der Brenz unterwegs. Vor dem Tunnel in Herbrechtingen hatte der VW-Fahrer wohl den Blick nicht nach vorne gerichtet und erkannte eine abbremsende Suzuki-Fahrerin zu spät. Die 19-Jährige fuhr in gleicher Richtung und bremste ihr Auto wegen einem Fuchs ab. Der 42-Jährige versuchte wohl noch auszuweichen, krachte aber mit seinem VW in das Heck des Suzuki. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Vorderfrau mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenspur geschleudert und der Suzuki drehte sich einmal um die eigene Achse. Mitten auf der Straße kamen die Autos zum Stehen. Bei dem Unfall zogen sich die 19-Jährige Fahrerin sowie ihre gleichaltrige Beifahrerin Verletzungen zu und kamen in ein Krankenhaus. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher zog sich Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klink gebracht. Die beiden mitfahrenden Kinder im VW blieben zum Glück unverletzt. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf jeweils 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Die B19 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis gegen 21 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben der Feuerwehr Herbrechtingen (elf Einsatzkräfte und zwei Fahrzeuge) waren drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Ablenkung. Und halten Sie Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht ("Halber Tachoabstand"). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de

++++2085358

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell