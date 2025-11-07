PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verdacht der Jagdwilderei

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum vom 25.10.2025 bis zum 30.10.2025 wurden durch bisher unbekannte Personen drei zuvor fachmännisch zerlegte Rehkadaver im Grünstadter Revier eines Jagdpächters abgelegt. Die Rehe wurden in der Verlängerung der Goethestraße in Grünstadt, wenige Meter vom Südtor des Rudolf-Harbig-Stadions entfernt, aufgefunden. Die Kriminalpolizei Neustadt hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Jagdwilderei aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat. Wem sind im genannten Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

