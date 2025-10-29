Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Verkehrszeichen geprallt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (29.10.2025) in der Steiermärker Straße hat sich eine 25 Jahre alte Opel-Fahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 06.00 Uhr in der Steiermärker Straße in Richtung Feuerbacher Tunnel unterwegs, als sie auf Höhe der Leobener Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro.

