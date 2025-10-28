Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sicherheit rund ums Haus - Polizeibeamte beraten in den Stadtteilen

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Bürgerinnen und Bürger haben am Mittwoch, den 29.10.2025, die Möglichkeit, sich in den Stadtbezirken Bad Cannstatt, Birkach, Botnang, Degerloch, Feuerbach, Hedelfingen, Möhringen, Mühlhausen, Nord, Obertürkheim, Sillenbuch, Stammheim, Untertürkheim, Vaihingen, Weilimdorf und Zuffenhausen zum Thema "Schutz vor Einbruch" beraten zu lassen. Polizeibeamte sind an diesem Tag zu Fuß in den Stadtteilen unterwegs und stehen den Anwohnern an deren Wohnanschriften für Fragen zur Verfügung. Sie beraten kompetent und kostenlos, verteilen Flyer und freuen sich, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Die Beamtinnen und Beamte beraten zudem in allen weiteren Präventionsthemen.

Prävention:

Wer sich grundsätzlich über Einbruchschutz informieren möchte, kann sich das ganze Jahr über von Beamten der Kriminalpolizei beraten lassen. Die Beamten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle kommen nach telefonischer Absprache zu Ihnen nach Hause und beraten Sie individuell über Möglichkeiten, die Wohnung, das Haus oder die Firmenräume vor Einbrechern zu schützen. Die Spezialisten von der Kriminalpolizei erkennen Schwachstellen am Gebäude und wissen, wie man oftmals schon mit wenig Aufwand Abhilfe schaffen kann. Dieser Service Ihrer Stuttgarter Polizei ist kostenlos und unverbindlich. Rufen Sie einfach an und vereinbaren Sie mit uns einen Beratungstermin: Wir sind wochentags während der Bürozeiten unter der Telefonnummer +4971189901230 zu erreichen. Im Internet sind Informationen und Tipps rund um das Thema "Schutz vor Einbruch" auf der Homepage des Polizeipräsidiums Stuttgart oder unter http://www.k-einbruch.de und http://www.polizei-beratung.de zu finden.

