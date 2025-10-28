Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag (28.10.2025) in der Charlottenstraße haben sich zwei Fahrgäste in einer Stadtbahn der Linie U6 leichte Verletzungen zugezogen. Ein 23 Jahre alter VW Fahrer war gegen 12.35 Uhr in Richtung Charlottenplatz unterwegs und wollte offenbar verbotswidrig nach links in die Olgastraße abbiegen. Hierbei stieß er mit der in gleicher Richtung fahrenden U6 zusammen, die Richtung Gerlingen unterwegs war. In der Bahn verletzten sich ein 70-jähriger Mann und eine 58-jährige Frau leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro, der VW musste abgeschleppt werden.

