PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag (28.10.2025) in der Charlottenstraße haben sich zwei Fahrgäste in einer Stadtbahn der Linie U6 leichte Verletzungen zugezogen. Ein 23 Jahre alter VW Fahrer war gegen 12.35 Uhr in Richtung Charlottenplatz unterwegs und wollte offenbar verbotswidrig nach links in die Olgastraße abbiegen. Hierbei stieß er mit der in gleicher Richtung fahrenden U6 zusammen, die Richtung Gerlingen unterwegs war. In der Bahn verletzten sich ein 70-jähriger Mann und eine 58-jährige Frau leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro, der VW musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 14:07

    POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Unfall in der Gerokstraße ist am Dienstagvormittag (27.10.2025) ein 55 Jahre alter LKW Fahrer mit einer Stadtbahn der Linie U15 zusammengestoßen. Die 55-Jährige war gegen 10.20 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Haußmanstraße unterwegs als er in der Linkskurve mit der entgegenkommenden Stadtbahn zusammenstieß. Ersten Erkenntnissen zufolge scherte der Anhänger des Sattelzugs aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren