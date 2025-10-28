Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 20-Jährigen mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (28.10.2025) einen 20 Jahre alten Heranwachsenden in der Ulmer Straße angegriffen und schwer verletzt. Der 20-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit einem 26-jährigen Bekannten in der Ulmer Straße unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 361 auf die Täter trafen. Einer der Unbekannten soll den 20-Jährigen unvermittelt mit einem Messer verletzt haben. Anschließend flüchteten die unbekannten Männer in Richtung Wangener Marktplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief zunächst ohne Erfolg. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei den Tätern handelte es sich um junge Männer mit dunkler Kleidung. Einer hatte eine dunkle Hautfarbe, der andere trug eine dunkle Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

