PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 20-Jährigen mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (28.10.2025) einen 20 Jahre alten Heranwachsenden in der Ulmer Straße angegriffen und schwer verletzt. Der 20-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit einem 26-jährigen Bekannten in der Ulmer Straße unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 361 auf die Täter trafen. Einer der Unbekannten soll den 20-Jährigen unvermittelt mit einem Messer verletzt haben. Anschließend flüchteten die unbekannten Männer in Richtung Wangener Marktplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief zunächst ohne Erfolg. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei den Tätern handelte es sich um junge Männer mit dunkler Kleidung. Einer hatte eine dunkle Hautfarbe, der andere trug eine dunkle Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 14:07

    POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Unfall in der Gerokstraße ist am Dienstagvormittag (27.10.2025) ein 55 Jahre alter LKW Fahrer mit einer Stadtbahn der Linie U15 zusammengestoßen. Die 55-Jährige war gegen 10.20 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Haußmanstraße unterwegs als er in der Linkskurve mit der entgegenkommenden Stadtbahn zusammenstieß. Ersten Erkenntnissen zufolge scherte der Anhänger des Sattelzugs aus ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:37

    POL-S: E-Scooter-Fahrerin gestürzt

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Sturz hat sich am Montagmorgen (27.10.2025) eine 46 Jahre alte Frau in der Mercedesstraße schwere Verletzungen zugezogen. Die 46-Jährige war mit ihrem E-Scooter gegen 10.50 Uhr in Richtung Benzstraße unterwegs, als sie auf Höhe des Sportbads Neckarpark offenbar auf nassem Laub wegrutschte und mit dem Kopf auf den Asphalt stürzte. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren