POL-S: E-Scooter-Fahrerin gestürzt

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag (27.10.2025) in der Königstraße eine 14-Jährige sexuell belästigt. Das Mädchen hielt sich mit einer Bekannten gegen 16.50 Uhr auf Höhe des Rotebühlplatzes auf, als die beiden von zwei Unbekannten Männern angesprochen wurden. Einer der Männer ging dann auf die 14-Jährige zu und fasste ihr an die Brust. Trotz sofortiger Fahndung der alarmierten ...

mehr