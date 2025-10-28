POL-S: E-Scooter-Fahrerin gestürzt
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
Bei einem Sturz hat sich am Montagmorgen (27.10.2025) eine 46 Jahre alte Frau in der Mercedesstraße schwere Verletzungen zugezogen. Die 46-Jährige war mit ihrem E-Scooter gegen 10.50 Uhr in Richtung Benzstraße unterwegs, als sie auf Höhe des Sportbads Neckarpark offenbar auf nassem Laub wegrutschte und mit dem Kopf auf den Asphalt stürzte. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich um sie und brachten sie in ein Krankenhaus.
