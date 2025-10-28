Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mädchen in Stadtbahn sexuell belästigt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 50 Jahre alter Mann hat am Montag (27.10.2025) in einer Stadtbahn der Linie U6 mehrere unbekannte Fahrgäste, darunter auch ein acht- bis zehnjähriges Mädchen sexuell belästigt. Ein Fahrgast beobachtete gegen 11.20 Uhr zwischen den Haltestellen Föhrich und Sportpark, wie der Tatverdächtige auf einer Sitzbank saß, die Füße auf dem Polster hatte und sein Glied entblößte. Der Zeuge stieg an der Haltestelle Sportpark aus und setzte einen Notruf ab. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin an der Haltestelle vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Das Mädchen und weitere mutmaßlich betroffene Fahrgäste waren nicht mehr vor Ort. Sie und weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell