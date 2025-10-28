PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mädchen in Stadtbahn sexuell belästigt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 50 Jahre alter Mann hat am Montag (27.10.2025) in einer Stadtbahn der Linie U6 mehrere unbekannte Fahrgäste, darunter auch ein acht- bis zehnjähriges Mädchen sexuell belästigt. Ein Fahrgast beobachtete gegen 11.20 Uhr zwischen den Haltestellen Föhrich und Sportpark, wie der Tatverdächtige auf einer Sitzbank saß, die Füße auf dem Polster hatte und sein Glied entblößte. Der Zeuge stieg an der Haltestelle Sportpark aus und setzte einen Notruf ab. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin an der Haltestelle vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Das Mädchen und weitere mutmaßlich betroffene Fahrgäste waren nicht mehr vor Ort. Sie und weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 10:26

    POL-S: Nach Zusammenstoß - 15-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 15 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hat sich am Montagnachmittag (27.10.2025) bei einem Verkehrsunfall auf der Richard-von-Weizsäcker-Planie schwere Verletzungen zugezogen. Ein 65 Jahre alter Mann fuhr gegen 16.00 Uhr mit seinem VW auf dem rechten Fahrtstreifen in Richtung Planietunnel, dort überquerte der 15-Jährige mit seinem E-Scooter ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:23

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Donnerstag (23.10.2025) und Montag (27.10.2025) in eine Wohnung an der Fleiner Straße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen Donnerstag 12.00 Uhr und Montag, 17.30 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und brachen das Schloss zur Wohnung auf. Die Diebe durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand weiterer ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 18:28

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind zwischen Montag (17.10.2025) und Sonntag (26.10.2025) in Wohnungen und Häuser am Sandrockweg, Holteiweg, in der Reichenhaller Straße und an der Straße Im Lauchhau eingebrochen. Am Sandrockweg gelangten die Täter am Sonntag, zwischen 09.15 Uhr und 10.15 Uhr, über die Hauseingangstür in das Objekt und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Am Holteiweg hebelten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren