POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (17.10.2025) und Sonntag (26.10.2025) in Wohnungen und Häuser am Sandrockweg, Holteiweg, in der Reichenhaller Straße und an der Straße Im Lauchhau eingebrochen. Am Sandrockweg gelangten die Täter am Sonntag, zwischen 09.15 Uhr und 10.15 Uhr, über die Hauseingangstür in das Objekt und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Am Holteiweg hebelten die Täter am Samstag oder Sonntag zwischen 16.30 Uhr und 11.00 Uhr die Balkontür auf und stahlen aus der Wohnung mehrere Tausend Euro Bargeld. In der Reichenhaller Straße brachen die Täter am Samstag, zwischen 17.20 Uhr und 17.45 Uhr und in der Straße Im Lauchhau zwischen Montag und Samstag eine Wohnungstür auf und durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Darüber hinaus können Sie sich so vor Einbrechern schützen: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH

