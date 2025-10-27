PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 90-Jährige nach Verkehrsunfall verstorben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Epplestraße am Montagmorgen (27.10.2025) hat sich eine 90 Jahre alte Frau tödliche Verletzungen zugezogen. Die Frau wollte offenbar gegen 09.00 Uhr die Epplestraße auf Höhe Hausnummer 1B an einer Fußgängerfurt überqueren. Hierbei erfasste ein 59 Jahre alter Lkw-Fahrer die Seniorin, der die Fußgängerfurt ersten Erkenntnissen zufolge bei grünem Licht querte. Die 90-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schwersten Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat einen Sachverständigen mit der Rekonstruktion des Verkehrsunfalls beauftragt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

