POL-S: Gegen mehrere Fahrzeuge geprallt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (26.10.2025) auf der Immenhofer Straße wurden sieben Fahrzeuge beschädigt und es entstand ein Sachschaden von über 200.000 Euro. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr kurz vor 05.30 Uhr die Immenhofer Straße aus Richtung Österreichischem Platz herkommend und fuhr in der Linkskurve zur Zellerstraße mutmaßlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit geradeaus. Dadurch prallte er zunächst gegen eine Pflanzenrabatte, riss ein Verkehrszeichen aus der Verankerung und in der Folge gegen einen geparkten BMW und einen Ford. Anschließend fuhr der 21-Jährige zunächst weiter, prallte gegen einen geparkten Opel und letztlich in einen ebenfalls geparkten Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat gegen einen Corsa und dieser wiederum gegen einen Mercedes gedrückt. Durch den Unfall verletzte sich der 21-Jährige sowie sein 20-jähriger Beifahrer und ein 19-jähriger Mitfahrer leicht. Beim Eintreffen der Polizeibeamten befanden sich alle drei Insassen bereits außerhalb des Fahrzeugs. Diese machten unterschiedliche Angaben, wer das Fahrzeug gelenkt hatte. Da sowohl beim 21-Jährigen als auch beim 20-Jährigen Alkohol in der Atemluft festgestellt wurde, mussten sich beide einer Blutentnahme unterziehen und deren Führerscheine wurden beschlagnahmt. Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

