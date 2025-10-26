Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Fußgänger von Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am späten Samstagabend (25.10.2025) wurde ein 28 Jahre alter Fußgänger beim Überqueren des Gleisbereiches von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt. Um 23.27 Uhr kam es in der Schlossstraße 110 zu einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn der Linie U2 und einem 28-jährigen Fußgänger, welcher laut ersten Erkenntnissen dort den Gleisbereich überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrgäste in der Stadtbahn, welche in Fahrtrichtung Botnang unterwegs war, wurden nicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Unfallgutachter zur Klärung des Unfallhergangs beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Schlossstraße im dortigen Bereich sowohl für den Stadtbahnverkehr als auch für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

