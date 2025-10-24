Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Rollerfahrer zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Zuffenhausen (ots)

Bei einem Unfall in der Zabergäustraße ist am Freitagmorgen (24.10.2025) ein 48 Jahre alter Ford-Fahrer mit einem 33-jährigen Rollerfahrer zusammengestoßen. Der 48-Jährige war gegen 05.40 Uhr mit seinem Ford in der Zabergäustraße unterwegs und wollte offenbar nach links in Richtung Zazenhäuser Straße abbiegen. Hierbei missachtete er ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt des aus Richtung Rotweg kommenden Rollers. Auf Höhe der Zazenhäuser Straße stieß er mit dem 33-jährigen Rollerfahrer zusammen, der sich dadurch leicht verletzte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 5500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

