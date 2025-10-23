PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-Untertürkheim (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (20.10.2025) und Mittwoch (22.10.2025) in Wohnungen an der Walmerstraße und der Engelbergstraße eingebrochen. An der Walmerstraße überraschte eine Bewohnerin am Mittwoch, gegen 06.10 Uhr, einen Täter der offenbar versuchte, ihre Wohnungstür aufzuhebeln. Sie sprach den unbekannten Täter an und alarmierte die Polizei, daraufhin flüchtete der Täter. Der Unbekannte war etwa 180 bis 190 Zentimeter groß und hat eine schlanke Statur. Bei der Tat trug er eine dunkle Jeans, eine dunkle Jacke, helle Sneakers und einen Kapuzenpullover. An der Engelbergstraße verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag, 16.00 Uhr und Mittwoch, 22.00 Uhr auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses. In der Wohnung durchwühlte die unbekannte Täterschaft das Schlafzimmer der Bewohnerin und erbeutete Schmuck im Wert von zirka 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

