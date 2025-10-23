Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit gestohlenem Transporter Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Donnerstagmorgen (23.10.2025) einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, dem vorgeworfen wird, gegen 03.00 Uhr mit einem gestohlenen Transporter einen Unfall verursacht zu haben und von der Unfallstelle geflüchtet zu sein. Den ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige vor dem Unfall in einer Diskothek an der Königstraße an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Anschließend setzte er sich am Rotebühlplatz in ein Taxi. Da der 68 Jahre alte Taxifahrer den Tatverdächtigen aufgrund seiner Verletzungen nicht mitnehmen wollte, kam es zum Streit, in dessen Verlauf der Tatverdächtige versuchte, mit dem Taxi wegzufahren und den 68-Jährigen verletzte. Da der Tatverdächtige mit dem Taxi nicht wegfahren konnte, stieg er aus und ging zu einem 43-Jährigen, der mit seinem Toyota Transporter an einer roten Ampel stand. Nachdem er an die Scheibe geklopft hatte, flüchtete der 43-Jährige aus seinem Transporter. Anschließend stieg der Tatverdächtige ein und fuhr die Fritz-Elsas-Straße entlang Richtung Berliner Platz. Nach mehreren Hundert Metern kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über die Gleise der Stadtbahn auf die Gegenfahrbahn und prallte dabei gegen Geländer, Schilder und Poller sowie eine Ampel, bevor er auf dem Berliner Platz zum Stehen kam. Der 27-Jährige flüchtete dann zu Fuß und versteckte sich in einem Gebüsch. Kurze Zeit später nahmen ihn Polizeibeamte dort vorläufig fest. Da der Verdacht bestand, dass der Tatverdächtige unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht, musste er eine Blutprobe abgeben. Er wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung in der Diskothek und dem weiteren Tat- und Unfallablauf dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

