Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frauen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (22.10.2025) einen 53-jährigen Mann vorläufig festgenommen, nachdem dieser vor zwei Frauen sein Glied entblößt hatte. Eine 29-Jährige und eine 30-jährige Frau befanden sich gegen 18.15 Uhr im Hof einer Schule an der Breitscheidstraße, als sie den 53-jährigen Mann sahen, der an der Straße stand und sein Glied zeigte. Die beiden Frauen alarmierten die Polizei woraufhin Polizeibeamte den 53-Jährigen kurze Zeit später vorläufig festnahmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

