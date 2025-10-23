Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frauen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (22.10.2025) einen 53-jährigen Mann vorläufig festgenommen, nachdem dieser vor zwei Frauen sein Glied entblößt hatte. Eine 29-Jährige und eine 30-jährige Frau befanden sich gegen 18.15 Uhr im Hof einer Schule an der Breitscheidstraße, als sie den 53-jährigen Mann sahen, der an der Straße stand und sein Glied zeigte. Die beiden Frauen alarmierten die Polizei woraufhin Polizeibeamte den 53-Jährigen kurze Zeit später vorläufig festnahmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

