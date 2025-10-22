PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind am Montagabend (20.10.2025) an der Straße Im Unteren Kienle in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter gelangten gegen 19.45 Uhr über ein gekipptes Fenster im ersten Obergeschoss in das Gebäude. Hierbei wurden die Täter durch eine Bewohnerin überrascht und flüchteten ohne Beute in Richtung Sonnenbergstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Das könnte Sie auch interessieren