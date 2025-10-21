PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (19.10.2025) einen 26 Jahre alten Mann im Bereich der Arnulf-Klett-Passage festgenommen, der im Verdacht steht, mit Cannabis gehandelt zu haben. Der 26-Jährige soll gegen 18.50 Uhr zwei jungen Frauen im Alter von 16 Jahren Haschisch angeboten haben. Als die beiden 16-Jährigen verneinten, steckte der Mann einer der beiden 16-Jährigen gegen ihren Willen Haschisch in die Jackentasche. Bei der anschließenden Kontrolle fanden Polizeibeamte bei seiner Durchsuchung weitere Haschisch-Brocken und nahmen ihn fest. Der 26-Jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Montag (20.10.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

