PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsch abgebogen - Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 46 Jahre alter Mercedesfahrer ist am Dienstag (21.10.2025) in der Neckarstraße falsch abgebogen und mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der 46-Jährige fuhr gegen 07.45 Uhr in der Neckarstraße Richtung Villastraße. An der Sedanstraße übersah er eine Absperrung und bog nach links ab. Dabei stieß er mit einer Stadtbahn der Linie U 2 zusammen, die in der gleichen Richtung unterwegs war. Es entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 13:54

    POL-S: Einbrecher erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Botnang (ots) - Unbekannte sind zwischen Mittwoch (15.10.2025) und Montag (20.10.2025) in eine Wohnung an der Straße Mittlerer Bauernwaldweg eingebrochen und haben Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter stemmten einen heruntergelassenen Rollladen nach oben und hebelten die Terrassentür auf. Aus der Wohnung stahlen sie Schmuck und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:40

    POL-S: Graffiti-Sprayer nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen

    Stuttgart-West (ots) - Polizeibeamte haben am Montagvormittag (20.10.2025) einen 25-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der eine Stadtbahn im Bereich der Haltestelle Vogelsang besprüht hat. Mitarbeiter der SSB bemerkten den 25-Jährigen gegen 11.55 Uhr, der gerade eine Stadtbahn an der Haltestelle besprühte und riefen die Polizei. Als die alarmierten Beamten auf ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:56

    POL-S: Nach Parkrempler davongefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag (20.10.2025) auf einem Parkplatz an der Arlbergstraße einen geparkten Mercedes beschädigt und ist davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte fuhr gegen 06.00 Uhr mutmaßlich beim Ausparken gegen den Mercedes und verursachte dadurch einen Schaden von rund 2.000 Euro. Anschließend fuhr der Unbekannte weg, ohne sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren