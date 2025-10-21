Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsch abgebogen - Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 46 Jahre alter Mercedesfahrer ist am Dienstag (21.10.2025) in der Neckarstraße falsch abgebogen und mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der 46-Jährige fuhr gegen 07.45 Uhr in der Neckarstraße Richtung Villastraße. An der Sedanstraße übersah er eine Absperrung und bog nach links ab. Dabei stieß er mit einer Stadtbahn der Linie U 2 zusammen, die in der gleichen Richtung unterwegs war. Es entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro, verletzt wurde niemand.

