Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffiti-Sprayer nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Montagvormittag (20.10.2025) einen 25-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der eine Stadtbahn im Bereich der Haltestelle Vogelsang besprüht hat. Mitarbeiter der SSB bemerkten den 25-Jährigen gegen 11.55 Uhr, der gerade eine Stadtbahn an der Haltestelle besprühte und riefen die Polizei. Als die alarmierten Beamten auf den 25-jährigen trafen, stellte er seinen Rucksack ab und ergriff die Flucht. Nach kurzer Verfolgung nahmen sie den Tatverdächtigen in der Klugestraße vorläufig fest. In seinem Rucksack fanden die Polizisten verschiedenste Sprayer-Utensilien. Der 25-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

