Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (15.10.2025) und Sonntag (19.10.2025) in Wohnungen an der Grefstraße, der Birkenwaldstraße und der Thingstraße eingebrochen. An der Vogelsangstraße sind die Täter überrascht worden und geflüchtet. An der Grefstraße schlugen die Einbrecher zwischen Mittwoch, 11.00 Uhr und Freitag, 16.30 Uhr ein Schlafzimmerfenster ein und stiegen hinein. Im Haus durchsuchten sie die Räume bevor sie unerkannt flüchteten. Ob sie etwas erbeuteten, muss noch ermittelt werden. An der Birkenwaldstraße zerstörten die Täter am Samstag, zwischen 18.00 Uhr und 22.50 Uhr, einen heruntergelassenen Rollladen und warfen die Scheibe ein. Anschließend durchsuchten sie das Haus und flüchteten ohne Beute. An der Thingstraße hebelten die Einbrecher am Samstag, zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr eine Terrassentür auf, durchsuchten Schubladen und Schränke und flüchteten. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. An der Vogelsangstraße überraschten Bewohner am Sonntag, gegen 00.15 Uhr, zwei Männer die versuchten, das Schloss einer Wohnungstür aufzubrechen. Die etwa 30 bis 40 Jahre alten Täter flüchteten unerkannt. Beide hatten schwarze Haare, eine dunkle Hautfarbe und waren dunkel gekleidet. Einer war zirka 170 bis 180 Zentimeter groß, sein Komplize war etwa 185 Zentimeter groß. Einer hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Darüber hinaus können Sie sich so vor Einbrechern schützen: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell