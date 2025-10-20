PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Riskantes Überholmanöver - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagabend (17.10.2025) in der Gerlinger Straße ereignet hat. Ein 27 Jahre alter Mann war gegen 19.15 Uhr mit seinem Opel aus Richtung Flachter Straße in Richtung Hausen unterwegs. Auf Höhe des Ortseingangs Hausen überholte ein unbekannter Autofahrer ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und nutzte dafür die Spur des 27-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 27-Jährige scharf ab und wich nach rechts aus, wodurch er mit seinem Vorderreifen gegen den Bordstein prallte und dieser kaputtging. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart

