Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß durch Falschfahrer

Stuttgart - West (ots)

Am Sonntag (19.10.2025) kam es gegen 05.30 Uhr auf der autobahnähnlich ausgebauten L1187 am Wildparkdreieck zu einem Frontalzusammenstoß durch einen Falschfahrer, bei dem vier Personen zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Ein ortsunkundiger 31-jähriger Lenker eines Pkw Ford Focus war vom Schattenring kommend auf der falschen Fahrbahn in Richtung Stadtmitte unterwegs. Hierbei benutzte er den rechten Fahrstreifen. Am Ende einer langgezogenen Rechtskurve prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Peugeot 208 eines 54 Jahre alten Fahrers zusammen, der seinerseits auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Schattenring unterwegs war. Wo der 31-Jährige in falscher Richtung auf die L1187 eingefahren war oder ob er auf dieser gewendet hat, ist noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ein Notarzt kümmerte sich an der Unfallstelle um die Verletzten, die im Anschluss durch den Rettungsdienst in verschiedene Kliniken verbracht wurden. Die beiden 33 und 40 Jahre alten Mitfahrerinnen des Unfallverursachers erlitten schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die beiden Fahrer wurden nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L1187 in stadtauswärtiger Richtung bis 07.30 Uhr gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den Falschfahrer gefährdet wurden, oder sonstige Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell