Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht vom letzten Freitag zum Samstag, zwischen 01.30 Uhr und 13.00 Uhr, aus einem Dacia zwei Portemonnaies und ein Handy. Das Fahrzeug parkte in der Straße An der Leite. Bei den entwendeten Gegenständen handelt es sich um eine graue Geldbörse aus Leder, ein graues Lederportemonnaie mit 'Wolfskopf'-Symbol, sowie ein schwarzes Handy der Marke NOTHING, Typ 'Phone 2', mit roter Hülle mit Wabenmuster und Stickern. In den Portemonnaies befand sich u.a. auch Bargeld. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und sucht Zeugen, die Informationen zum Täter oder dem Verbleib der entwendeten Sachen geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0152580/2025 und Telefonnummer 03691 / 261124 entgegengenommen. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell