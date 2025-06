LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte versuchten am Samstag im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr von einem Parkplatz in der Ohrdrufer Straße ein Moped zu entwenden. Während der Anzeigenaufnahme konnte die Simson S51 in einem Gebüsch unweit des Tatortes wieder aufgefunden werden. Wer hat im besagten Zeitraum Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gotha (Tel. ...

