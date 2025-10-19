Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger von Auto angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag (19.10.2025) in der Terrotstraße einen 27 Jahre alten Fußgänger angefahren und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den leichtverletzten Mann zu kümmern. Der 27-Jährige befand sich gegen 00.20 Uhr in der Terrotstraße im Bereich der Einmündung zur Bromberger Straße, als er von dem Autofahrer erfasst wurde. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen BMW oder Mercedes handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

