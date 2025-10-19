PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger von Auto angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag (19.10.2025) in der Terrotstraße einen 27 Jahre alten Fußgänger angefahren und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den leichtverletzten Mann zu kümmern. Der 27-Jährige befand sich gegen 00.20 Uhr in der Terrotstraße im Bereich der Einmündung zur Bromberger Straße, als er von dem Autofahrer erfasst wurde. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen BMW oder Mercedes handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 11:03

    POL-S: Frontalzusammenstoß durch Falschfahrer

    Stuttgart - West (ots) - Am Sonntag (19.10.2025) kam es gegen 05.30 Uhr auf der autobahnähnlich ausgebauten L1187 am Wildparkdreieck zu einem Frontalzusammenstoß durch einen Falschfahrer, bei dem vier Personen zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Ein ortsunkundiger 31-jähriger Lenker eines Pkw Ford Focus war vom Schattenring kommend auf der falschen Fahrbahn in Richtung Stadtmitte unterwegs. Hierbei benutzte er den ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:27

    POL-S: Gemeinsame Kontrollen von Zoll und Polizei anlässlich des Verkehrsfahndungstages

    Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Polizeibeamte haben anlässlich des landesweiten Verkehrsfahndungstages am Donnerstag (16.10.2025) gemeinsam mit Beamten des Hauptzollamtes Heilbronn Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Die Beamten kontrollierten im Laufe des Tages über 50 Fahrzeuge und knapp 280 Personen. Dabei stellten sie 17 Straftaten fest, unter anderem sieben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren