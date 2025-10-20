Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag (20.10.2025) drei Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren vorläufig festgenommen, die mindestens sechs Stromkästen im Bereich der Planckstraße besprüht haben sollen. Beamte stellten gegen 01.50 Uhr zwei junge Männer fest, die bei Erblicken des Streifenwagens die Flucht ergriffen. Nach kurzer Verfolgung nahmen sie den 20-Jährigen in der Aspergstraße vorläufig fest und fanden Sprayer-Utensilien im Bereich des Tatorts. Die beiden mutmaßlichen Komplizen entdeckten die Polizisten kurze Zeit später und nahmen sie ebenfalls vorläufig fest. Alle drei Tatverdächtigen setzten sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell