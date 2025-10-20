PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag (20.10.2025) drei Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren vorläufig festgenommen, die mindestens sechs Stromkästen im Bereich der Planckstraße besprüht haben sollen. Beamte stellten gegen 01.50 Uhr zwei junge Männer fest, die bei Erblicken des Streifenwagens die Flucht ergriffen. Nach kurzer Verfolgung nahmen sie den 20-Jährigen in der Aspergstraße vorläufig fest und fanden Sprayer-Utensilien im Bereich des Tatorts. Die beiden mutmaßlichen Komplizen entdeckten die Polizisten kurze Zeit später und nahmen sie ebenfalls vorläufig fest. Alle drei Tatverdächtigen setzten sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

  • 20.10.2025 – 09:27

    POL-S: Riskantes Überholmanöver - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagabend (17.10.2025) in der Gerlinger Straße ereignet hat. Ein 27 Jahre alter Mann war gegen 19.15 Uhr mit seinem Opel aus Richtung Flachter Straße in Richtung Hausen unterwegs. Auf Höhe des Ortseingangs Hausen überholte ein unbekannter Autofahrer ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und nutzte dafür die Spur des 27-Jährigen. Um einen ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 11:05

    POL-S: Fußgänger von Auto angefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart - Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag (19.10.2025) in der Terrotstraße einen 27 Jahre alten Fußgänger angefahren und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den leichtverletzten Mann zu kümmern. Der 27-Jährige befand sich gegen 00.20 Uhr in der Terrotstraße im Bereich der Einmündung zur Bromberger Straße, als er von dem Autofahrer erfasst wurde. Der ...

    mehr
