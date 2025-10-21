PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Parkrempler davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag (20.10.2025) auf einem Parkplatz an der Arlbergstraße einen geparkten Mercedes beschädigt und ist davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte fuhr gegen 06.00 Uhr mutmaßlich beim Ausparken gegen den Mercedes und verursachte dadurch einen Schaden von rund 2.000 Euro. Anschließend fuhr der Unbekannte weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

