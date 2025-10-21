POL-S: Nach Parkrempler davongefahren - Zeugen gesucht
Stuttgart-Untertürkheim (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag (20.10.2025) auf einem Parkplatz an der Arlbergstraße einen geparkten Mercedes beschädigt und ist davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte fuhr gegen 06.00 Uhr mutmaßlich beim Ausparken gegen den Mercedes und verursachte dadurch einen Schaden von rund 2.000 Euro. Anschließend fuhr der Unbekannte weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.
