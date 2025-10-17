PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zwei Verkehrsunfallfluchten/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten ereigneten sich am Donnerstag, 16.10.2025 in Zweibrücken. Gegen 10.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Etzelweg in Höhe der dortigen Bäckerei, vermutlich beim Rückwärtsausparken ein auf der Fahrbahn auf einer Verkehrsinsel installiertes Verkehrszeichen. Hierbei entstand Sachschaden. Gegen 15.55 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Outlet-Centers vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß geparkten, schwarzen VW Golf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro. Ohne sich um den Schäden zu kümmern, entfernten sich die jeweiligen Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat die Unfallhergänge beobachtet bzw. kann Angaben zu den Verursacherfahrzeugen oder deren Fahrzeugführern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

