Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 23.30 Uhr wurde der 47-jährige Fahrer eines PKW Mercedes-Benz in der Taubenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Bei der weiteren Überprüfung der Person wurde festgestellt, dass gegen sie ein Haftbefehl bestand. Die Verhaftung konnte durch Zahlung abgewendet werden. Gegen den Mann wurden abschließend entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pizw

