Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung an Briefkasten/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 13.10.2025, gegen 20.45 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter den Briefkasten des Internationalen Bundes in der Dr.-Ehrensberger-Straße durch Einwerfen eines Böllers. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 500.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

