Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Mit 1,75 Promille Ampel umgefahren und abgehauen

  • Bild-Infos
  • Download

Zweibrücken (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 12.10.2025, gegen 02.00 Uhr befuhr der 32-jährige Fahrer eines PKW Ford Kuga die Poststraße aus der Wallstraße kommend in Richtung Kaiserstraße. Kurz nach dem Kreuzungsbereich Poststraße/Kaiserstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Lichtzeichenanlage. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000.- Euro. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnten der Unfallverursacher sowie sein beschädigter PKW an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Er war augenscheinlich alkoholisiert und wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,75 Promille auf. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Das könnte Sie auch interessieren