Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Jugendgruppe prügelt gemeinschaftlich auf 23-Jährigen ein.

Zweibrücken - Ortsteil Ernstweiler (ots)

Der 23-jährige Geschädigte begab sich am frühen Sonntagmorgen, den 12.10.2025 gegen 02 Uhr mit seinem gleichaltrigen Begleiter nach dem Besuch der Ernstweiler Kerwe zu Fuß nach Hause. In der Ernstweilertalstraße trafen sie in Höhe der dortigen Sparkassen-Filiale auf eine Gruppe Jugendlicher. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zum Streitgespräch zwischen dem Geschädigten und der Gruppe in dessen Verlauf mehrere der Jugendlichen zunächst mit den Fäusten auf den Geschädigten einschlugen und nachdem dieser zu Boden ging, auch noch auf diesen eintraten. Dem Begleiter des Geschädigten gelang es schließlich, dass die Jugendlichen von diesem abließen. Anschließend flüchtete die Gruppe unerkannt von der Örtlichkeit. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich. Zwecks Behandlung der Verletzungen und zur weiteren Abklärung wurde der Geschädigte mittels Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Die Jugendgruppe konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

