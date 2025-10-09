Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 15.05 Uhr musste der 35-jährige Fahrer eines LKW Scania verkehrsbedingt an der Ampelanlage Alte Ixheimer Straße/Maxstraße warten. Vor dem LKW stand ein PKW. Als die beiden Fahrzeuge wieder anfuhren, überquerte ein 90-jähriger Fußgänger mit seiner Gehhilfe unvermittelt zwischen den Fahrzeugen, noch vor der Fußgängerfurt der Ampelanlage die Alte Ixheimer Straße. Die Fahrsicherheitssysteme des LKW lösten direkt aus, so dass dieser stark abbremste und den Fußgänger mit seiner vorderen Stoßstange leicht touchierte, so dass dieser zu Boden fiel. Hierbei zog sich der Fußgänger leichte Verletzungen am rechten Ellenbogen und am Hinterkopf zu. Zwecks medizinischer Abklärung wurde der Verletzte durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. / pizw

