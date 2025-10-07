Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

In der Zeit von Sonntag, 05.10.2025, 15.30 Uhr bis Montag, 06.10.2025, 11.30 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die linke Fahrzeugseite eines am Straßenrand in der Einödstraße abgestellten, blauen PKW Mazda 2. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

