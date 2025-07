POL-WAF: Beckum. Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Warendorf (ots) - Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch (09.07.2025, 19.50 Uhr) bei einem Alleinunfall in Oelde verletzt worden. Der 41-jährige Oelder fuhr auf der Ostenfelder Straße. In einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Straße ab, lenkte in einen Grünstreifen und stürzte. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt. ...

