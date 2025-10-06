Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Auffahrunfall/Mehrere leicht verletzte Personen

Bechhofen (ots)

Am Sonntag, 05.10.2025, 13.00 Uhr ereignete sich in der Rosenkopfer Straße ein Verkehrsunfall als die 31-jährige Fahrerin eines Hyundai auf einen vor ihr abbremsenden und dann stehenden PKW VW auffuhr und diesen auf einen anhaltenden PKW Toyota schob. Der PKW Toyota wollte nach links in den Daumenbösch einbiegen, musste aber wegen Gegenverkehr verkehrsbedingt warten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.500.- Euro. Die Insassen im Hyundai und im VW wurden leicht verletzt. /pizw

