Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Trunkenheit im Straßenverkehr

Ergänzte Fassung

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Büren;

Tatzeit: 23.06.2025, 14.40 Uhr;

Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr informierte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer in Gescher die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Pkw in Schlangenlinien die K 33 in Richtung Büren befuhr. Der Zeuge folgte dem Wagen und beobachtete, wie das Fahrzeug in Schlangenlinien unterwegs war und sowohl auf den rechten Grünstreifen sowie in den Gegenverkehr geriet, wodurch mehrere entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen mussten. Schließlich fuhr der alkoholisierte Fahrer in eine Einfahrt. Dort konnte der Zeuge mit seinem Fahrzeug eine Weiterfahrt verhindern. Die hinzukommenden Beamten einer Streifenwagenbesatzung kontrollierten den angetrunkenen Autofahrer. Am Steuer saß ein 42-jähriger Mann, der sichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Zur Entnahme einer Blutprobe brachten die Beamten den Mann zur Polizeiwache Ahaus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. (ts)

