Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher kommen zurück

Borken (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Hoher Weg;

Tatzeit: zwischen 21.06.2025, 15.00 Uhr, bis 22.06.2025, 09.00 Uhr;

In einen Elektrohandel einbrechen wollten bislang unbekannten Täter an der Straße Hoher Weg in Borken-Weseke. Die Einbrecher schlugen zunächst im Verlauf des vergangenen Wochenendes die Scheibe eines Rolltores ein. In die Halle gelangten die Unbekannten jedoch zunächst nicht. Die Geschädigten bemerkten den Einbruchsversuch am Montagmorgen und erstatteten Anzeige. In der Nacht zum Montag hörte eine Anwohnerin der Straße Hoher Weg gegen Mitternacht verdächtige Geräusche. Beim Blick aus dem Fenster sahen sie einen Mann, der sich offenbar erneut an dem Rolltor des Elektrohandels zu schaffen machte. Als der Einbrecher die Zeugin bemerkte, stieg er in einen dunklen Kombi-Pkw, in dem zwei weitere Männer warteten. Beute machten die Einbrecher erneut nicht. Der Wagen flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell