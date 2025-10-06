Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, 05.10.2025, gegen 11.40 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die BAB 8-Auffahrt Ernstweiler in Fahrtrichtung Homburg. Auf dem Beschleunigungsstreifen geriet der PKW aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke, wobei Sachschaden entstand. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die den Schluss zulassen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein älteres Modell eines PKW Ford Fiesta handeln dürfte. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

